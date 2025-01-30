昔ながらの2車線道路さいたま市の主要南北軸を担う「国道17号」で、機能を強化する「与野大宮道路」事業が進行中です。一体どのような計画で、現在どこまで進んでいるのでしょうか。大宮駅付近の国道17号（画像：Google Earth）。国道17号は「中山道」として、古くから東京〜大宮〜熊谷〜高崎をつなぐ主要幹線を担ってきました。【画像】超便利!? これが「与野大宮道路」計画ルートと整備状況です（30枚以上）ところが未