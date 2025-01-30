元アイドルでタレントの松本典子が３０日までに、女優・網浜直子のインスタグラムに登場した。網浜は「皆様こんにちは昨日は芳本美代子ちゃん（みっちょん）のＹｏｕＴｕｂｅ『みっちょんＩＮポッシブル』に出演をきっかけに（みっちょん！サンキュな）８５年デビュー組が４人集まりました芳本美代子松本典子橋本美加子」とつづり、４ショットをアップ。「久しぶりに会えた松本典子ちゃんは今日お誕生日でうん十年