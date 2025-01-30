【東京マルイ再販情報：1月30日分】 東京マルイは1月30日、3点のエアガンを再販した。 今回再販されたのは、「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」とのコラボモデルガスブローバック「AM .45 バージョン・レン “ヴォーパル・バニー”」。原作・時雨沢恵一氏とメカデザイナー・秋本こうじ氏による監修で、徹底的に再現され