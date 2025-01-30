スピーカースタンド「100-SPSTN07M」 サンワサプライは、天然木を使用したフロアスタンド型のスピーカースタンド「100-SPSTN07M」を発売した。スパイク型アジャスターで音質を引き出すという。価格オープンプライスで、直販価格は17,800円(ペア)。 テレビの横やデスクの横などに設置することを想定したスピーカースタンド。天板サイズは23×23cm、耐荷重は各約10kgとなっ