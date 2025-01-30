阪神は30日、今シーズンから兵庫日産自動車と「ファームスポンサー」及び「ゼロカーボンベースボールパークパートナー」の契約を締結した。阪神は、日産自動車のEV（電気自動車）である「日産アリア」をゼロカーボンベースボールパークの社用車として導入し、ゼロカーボンベースボールパークで発電した太陽光等の再生エネルギーを活用する。また、平田勝男2軍監督と糸井嘉男SAを起用して、EVの環境性能やECOの特性を発信する