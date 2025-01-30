東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（56）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。何故、2月1日に外国人助っ人がキャンプインしないかの理由を解説した。ソフトバンクでは編成・育成部長も務めた小林氏。かつては見下す選手もいたが、野茂やイチロー、そして大谷などメジャーで活躍する日本人が増えるに従って、日本野球の地位も上がっていったと説明した。もともと外