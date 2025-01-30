 TBSテレビお昼の情報番組「ひるおび」でおなじみの気象予報士・森朗さんと、過去の天気から最新の天気予報まで天気に関するありとあらゆる情報をお届けする「お天気タイムマシン」。今回のテーマは日本で唯一の気象神社。みなさんは知っていますか？（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真を見る】日本で唯一の気象神社を知っていますか？【お天気タイムマシン】“日本で唯一”気象神社はどこにある？結婚式や学校行