元理事長が逮捕された背任事件を受け、東京女子医科大学への今年度の私学助成金が全額不交付となる見通しであることがわかりました。私学助成金は文科省が外郭団体の日本私立学校振興・共済事業団を通じて間接的に補助するもので学生数や教員数などを基に算定されます。東京女子医大の岩本絹子元理事長が背任の疑いで逮捕され大学のガバナンスに大きな混乱を招いたことなどを受けて文科省の外郭団体は今年度の私学助成金を全額不交