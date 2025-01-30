コスメブランド『CandyDoll(キャンディドール)』より“トーンアップスクラブパックP ”“ブライトピュアクリームA ”をドン･キホーテ、ウェブ限定アイテムとして発売いたします。透明感にこだわるCandyDollの大人気ボディシリーズから『桃白肌シリーズ』が新登場♪少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。 【CandyDoll】桃白肌シリーズ