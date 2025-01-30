ソフトバンクは30日、福岡市の筥崎宮で恒例の必勝祈願を行った。選手や首脳陣、スタッフら150人が参加。約4900人のファンが見守る中、小久保裕紀監督（53）は「昨年届かなかった日本一を目標に、まずはリーグ2連覇、その先の日本一を目標に今年も戦って参ります」とパ・リーグ2連覇と日本一を誓った。参拝後には取材に応じた。―神前での願いは。「願いというよりは感謝を伝えるために。いつもありがとうございますというこ