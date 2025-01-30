昨年解散したお笑いコンビ「尼神インター」の誠子（36）が、インスタグラムを更新。金髪にイメチェンした姿が話題になっている。誠子は、「new free color to live is to love 」とコメントし、金髪ショートカットで両肩を露出した大胆な服装の写真を投稿。誠子のインスタグラムseiko_1204より誠子のインスタグラムseiko_1204よりこれに対し、「やば、可愛いんだけど」「金髪似合うー！！」「恋してますね」「やばい！！可愛