言動がパワーハラスメントだと第三者委員会に認定された鹿角市の関厚市長に30日午後、市議会から不信任決議案が出されました。可決されれば市長は10日以内に市議会を解散するか、自ら辞職するか、または自動失職するかのいずれかを選ぶ必要があります。