東北日本海側南部では、冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、大雪となっています。３０日夕方にかけて、大雪に警戒してください。 【写真を見る】大雪情報雪が降るのはいつ・どこで？【降雪シミュレーション】東北日本海側南部ではきょう夕方にかけ大雪による交通障害などに注意 ［気象概況］日本付近は冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込ん