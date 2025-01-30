（ＣＮＮ）米アメリカン航空機の旅客機と米陸軍のブラックホークヘリが首都ワシントン近郊で空中衝突し、ポトマック川に墜落した件で、法執行当局の情報筋は、死者が確認されたと明らかにした。今のところ水中から救出された生存者はおらず、救助活動が続いているという。この情報筋によると、旅客機は分解した状態で水中にあり、ヘリも付近の水中にある。