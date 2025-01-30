ザ・プラン９の浅越ゴエが２７日に更新された、小籔千豊のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ペラペラ小籔」に出演。ＮＨＫ朝ドラ「カムカムエヴリバディ」に出演した際の恥ずかしかったエピソードを明かした。ドラマの舞台となった岡山出身の浅越は、商店街の豆腐屋の店主役。撮影時は「役者さんの中に吉本の芸人（が一人）。居場所が（ない）」と振り返った。しかし、「周りの役者さんが『浅越さんって岡山出身らしいですね』って