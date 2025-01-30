学校法人森友学園への国有地売却に関する財務省の公文書改ざんを巡り、国が存否も明かさず関連文書を不開示としたことの妥当性が問われた裁判で、大阪高裁（牧賢二裁判長）は30日、「違法」と認めた。改ざんを強いられて自死した近畿財務局職員・赤木俊夫さん（当時54）の妻雅子さん（53）の請求を退けた一審・大阪地裁判決を覆し、不開示決定を取り消した。控訴審判決を前に大阪高裁に入る弁護団=2025年1月30日午後1時46分、大