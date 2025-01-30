南海電気鉄道 [東証Ｐ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.5％増の306億円に伸び、通期計画の330億円に対する進捗率は92.8％に達し、5年平均の79.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.5％減の23.7億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績