女優の北川景子さんが2025年1月29日にXを更新し、娘に手作りのミニポーチを作ったことを明かした。北川さんは2016年に歌手のDAIGOさんと結婚し、2020年9月に長女を出産、2024年1月に長男を出産したことを報告している。「お年玉をいれて、お買い物を楽しんでいます」北川さんは22日にXで水色が好きな娘のために「水色×シルバーツイード」のポシェット作りに挑戦したことを報告。「100円均一のお店でチャックとかリボンとか選ぶの