東海地方は、2月4日(火)から、この冬一番の強烈な寒気が流れ込み、長く居座る見込みです。普段雪があまり降らない地域でも、積雪の恐れがあります。雪への対策は、早めに行うようにしてください。岐阜県山間部は積雪急増今日30日午後の天気昨日29日から雪の降り方が強まり、飛騨北部や郡上市山間部では、24時間降雪量が40〜50センチ程度と、ドカ雪となっています。今日30日13時現在の積雪の深さは、白川村で159センチ、飛騨市河