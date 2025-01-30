JR瀬戸大橋線快速マリンライナー JR四国によりますと、30日午後、予讃線の端岡駅～国分駅間の架線にビニールが引っかかっているのがみつかり、線路点検を行っていましたが、午後2時5分ごろ運転を再開しました。この影響で、一部の列車に遅れや運休が発生しています。 運休〇瀬戸大橋線（下り）マリンライナー35号／37号児島駅～高松駅間（上り）マリンライナー36号／38号高松駅&