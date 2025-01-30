大豊工業 [東証Ｓ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は31億円の赤字(前年同期は17.8億円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の29億円の赤字→40億円の赤字(前期は17.4億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の4.6億円の黒