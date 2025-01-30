FC町田ゼルビアの今季主将に決まったDF昌子源（32）が30日、主将2季目の誓いを示した。チームはこの日、町田市内のクラブ施設で全体練習。昌子は練習後のファンサービスでは笑顔でサポーターらと触れ合い、取材エリアでは表情を引き締めながら語った。「自分の何かを変える必要はないが、昨年は3位に終わった。（今季は）何かしらのタイトルを目指す中で自分が引っ張ろうという思いがある」クラブは黒田剛監督（54）の方針