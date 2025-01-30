TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）が30日放送された。コメンテーターとしてレギュラーを務める元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（67）は出演しなかった。同氏が出演していないことについて、出演者を紹介する場面では、MCのフリーアナウンサー石井亮次から説明はなかった。同氏は今月19日、自身のXで元兵庫県議が亡くなったことを伝える記事を引用し「警察から事情聴取もされていたと聞く」（