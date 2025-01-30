必勝祈願で筥崎宮を訪れたソフトバンク・小久保監督（左）と王球団会長＝30日、福岡市リーグ連覇と日本一奪還を目指すソフトバンクが30日、福岡市の筥崎宮で必勝祈願を行った。約4900人のファンが見守る中、引き締まった表情で参拝した小久保裕紀監督は「今年のホークスにかける期待を最初に感じる場所なので、スイッチがオンになる。最後までハッピーで終わるという目標に向かってやるだけ」と意気込んだ。王貞治球団会長や選