アメリカの首都ワシントン近郊の空港近くで、乗客60人を乗せた航空機がアメリカ軍のヘリコプターと衝突し、墜落しました。現在、救助活動が行われています。現場から中継です。アメリカの連邦航空局によりますと、現地時間の29日午後9時ごろ、首都ワシントン近郊のレーガン・ナショナル空港近くで、アメリカン航空の航空機が滑走路の進入中に軍用のヘリコプターと空中で衝突しました。これはアメリカの会社「EarthCam」が衝突の瞬