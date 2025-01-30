森友学園問題に関する財務省の決裁文書改ざんを苦に自殺した近畿財務局元職員の妻が、財務省から大阪地検特捜部に提出された関連文書の不開示決定取り消しを国に求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は30日、開示を認める判決を言い渡した。