映画「室町無頼」の公開御礼舞台挨拶が30日に都内で行われ、俳優の大泉洋（51）、堤真一（60）、「なにわ男子」の長尾謙杜（22）が撮影中の裏話などについても語った。この記事の写真を見る堤は、悪党一味の首領・骨皮道賢を、長尾は大泉演じる蓮田兵衛と出会い、地獄さながらの修行を経て、超人的な棒術を身につける才蔵を演じた。大泉は先日、今作を家族とIMAXで鑑賞したという。「中1の娘が、最後に一生懸命涙をふいていた。（