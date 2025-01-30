2025年1月30日現在、スターバックスでは、1500円以上のeGiftを贈ると贈った人も500円分のドリンクチケットがもらえる「Send1 Get1」キャンペーンを開催しています。自分へのご褒美用にも25年1月28日9時から始まった「Send1 Get1」は、公式ホームページや公式アプリからeGiftを1500円以上購入した人に500円分のドリンクチケットがもらえるお得なキャンペーンです。1回の会計に付き500円分のドリンクチケット1枚がもらえます。なお、