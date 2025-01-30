Image: OROS JAPAN こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。この冬に間に合う激強アウターをご紹介。クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「ORION パーカー」は、宇宙服にも採用される最強断熱材“エアロゲル”により、薄いのにマイナス40度まで耐えられるのが特長の1着。さらに高い撥水性や透湿性も備えるので、その気になればスノーレジャ