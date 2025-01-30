1本線を引いてメモすることで言語化する方法をご紹介しましょう（写真：Rhetorica／PIXTA）「頭の中にあるのに、うまく言葉にできない」そんなときは「事実」や「他人の意見」と「自分の思いや考え」が頭の中でこんがらがっているかもしれません。それを整理するのが「1本の線」。シンプルなのに「会議」「企画・アイデア」「知識の習得」すべてに使える裁判所書記官のメモの秘密を解説した『その場で言語化できるメモ』より一部抜