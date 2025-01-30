「大沢あかね×藤本美貴が行く！観光協会のオススメツアー」プライベートでも仲の良い大沢＆藤本が、相模湖で観光協会のオススメに実際に行き、どんな場所か検証する企画。＜出演者＞大沢あかね藤本美貴＜ご協力いただいた観光協会＞軽井沢観光協会＜放送で伺った施設＞【ハルニレテラス】星野リゾートが運営する森の中に佇む商業施設。カフェや雑貨店など16店舗がある。▼CERCLE wine & deli(セルクル ワインアンドデリ)ワイ