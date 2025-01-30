アイザワ証券グループ [東証Ｐ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比66.0％増の18.4億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比20倍の11.8億円に急拡大し、売上営業損益率は前年同期の-4.8％→17.8％に急改善した。 株探ニュース