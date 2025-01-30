■岸は「世界中のファンの方々とコミュニケーションをとったり、旅先で新しい文化に触れたり、さらに自分を成長させる年にしたい」と抱負も 【写真】バナナ・リパブリック日本初アンバサダー就任・岸優太の着こなし10パターン 雑誌『GQ』公式Instagramが、Number_iの岸優太がバナナ・リパブリック（BANANA REPUBLIC）の日本で初のブランドアンバサダーに就任したニュースと共に、岸の写真やコメン