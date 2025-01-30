²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØHOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO¡Ù¥á¥Ç¥£¥¢Àè¹ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢³ë¾þËÌºØ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¹¾¸Í»þÂå¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤Ø¤Î¶õÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¹¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡É¿ÀÆàÀî²­Ï²Î¢¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤¹¤ëÃæÅç·ò¿ÍËÜÅ¸¤Ï¡¢ËÌºØ¤¬À¸¤­¤¿¹¾¸Í¤ÎÉâÀ¤¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö±ÇÁü¡ß¥µ¥¦¥ó¥É¡ß¿¨³Ð¡×¤Î¼¡À¤Âå·¿¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëËÌºØ¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢Ä¶¹âÀº