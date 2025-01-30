西武鉄道によりますと、西武池袋線で起きた人身事故の影響で、西武池袋線の池袋と練馬の間と、西武豊島線の練馬と豊島園の間で、いずれも運転を見合わせています。運転再開は午後2時40分ごろの見通しだということです。