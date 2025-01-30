【ソウル聯合ニュース】ロシア西部クルスク州でウクライナ軍と交戦中に死亡した北朝鮮兵士の所持品にサムスン電子製とみられる携帯電話があり、注目を集めている。ウクライナ軍当局が２８日（現地時間）、フェイスブックで公開した写真には北朝鮮兵士が所持していた装備やメモ、携帯電話などが写っており、携帯電話にはサムスン電子のロゴが入っている。またロシアに派遣された北朝鮮兵士に向け、金正恩（キム・ジョンウン）国