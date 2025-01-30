タレントの杉浦太陽が２９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、長女でインフルエンサーの希空（１７）が、ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していることに父親としての心境を吐露した。希空は「今日、好きになりました。」のソウル編に出演中で、番組のインスタグラムでは、れお（山崎礼央）といいムードになっている２ショット写真もアップされている。杉浦のＳＮＳには「どんな気持ちな