2025年劇団☆新感線45周年興行・初夏公演の公演タイトルが「いのうえ歌舞伎【譚】Retrospective『紅鬼物語』」に決定。5月13日〜6月1日まで大阪・SkyシアターMBSにて、6月24日〜7月17日まで東京・シアターHにて上演されることが発表された。元宝塚歌劇団花組トップスター柚香光が、退団後初の舞台で劇団☆新感線に初登場する。【写真】一ノ瀬颯が初舞台！金爆・喜矢武豊、樋口日奈も新感線初参加『紅鬼物語』ビジュアル＆キ