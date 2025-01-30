兵庫・西宮市の阪神鳴尾浜球場が３０日、２軍練習施設として最終日を迎えた。この日も多くの選手が同球場で自主トレに励み、２月１日のキャンプインに備えた。春季キャンプ終了後の３月に、選手寮を含めた拠点を尼崎市内に建設中の「ゼロカーボンベースボールパーク」へ移転。今季から同パーク内の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎」が新たな２軍本拠地となる。◇阪神鳴尾浜球場の主な出来事▽９４年１０月７日グラウンド、