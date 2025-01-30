◆フィギュアスケート▽国民スポーツ大会冬季大会最終日（３０日、ヘルスピア倉敷）成年女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の坂本花織（兵庫）は、１４７・７６点。合計２２８・１７点で優勝した。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）から次々にジャンプを決めたが、最後のスピンでまさかのミス。演技後は「気づいたら天井が見えていた。初めてのミスだったので、焦りました」と苦笑いを浮かべた。