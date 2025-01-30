2児の母で俳優の石田ひかり（52）が30日までに、インスタグラムを更新。「わたしには、可愛い可愛いむすめっこがもうひとり」と“3人目の娘”との2ショットを公開した。【写真】“もう1人の娘”との密着2ショットを披露した石田ひかり石田は「もかちん大好きだー」と、俳優・上白石萌歌（24）との2ショットを3枚アップ。「この仕事が2025年の仕事始めでした」と記し、ハッシュタグで「#装苑」と付け、撮影カットを公開した。