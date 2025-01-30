日本柔道連盟は30日、アゼルバイジャンで2月14日開幕のグランドスラム（GS）バクー大会に出場する日本選手団を発表した。パリ五輪女子48キロ級金メダリストの角田夏実（32＝SBC湘南美容クリニック）と、東京五輪女子52キロ級金メダリストの阿部詩（24＝パーク24）がメンバー入り。ともに昨年のパリ五輪以来の復帰戦となる。阿部詩は昨年のパリ五輪で連覇を狙ったが2回戦敗退。今月14日には「今年は必ずもう一度世界一になって