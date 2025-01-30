東京・西東京市で26日、特別列車の運行に合わせ大勢の鉄道ファンが狭い踏切へ殺到した。車がクラクションを鳴らす中でも撮影を続け、警報器に気づかず踏切内に取り残される男性もいた。西武鉄道は事故はなかったと説明し、撮影の際にはマナーを守るよう呼びかけている。50人を超える鉄道ファンが踏切内へ…混雑が発生踏切の中でカメラを構える大勢の人の後ろを、車がクラクションを鳴らしながら通り抜けていく。これは、1月26日に