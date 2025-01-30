「中居正広氏とフジテレビ」をめぐる騒動は、新たな局面を迎えています。写真右は、“第1弾”を掲載した『週刊文春』（画像：左は今井康一撮影、右は「文春オンライン」より）1月28日に発表された、中居正広氏とフジテレビの騒動における『週刊文春』の「訂正」が新たな波紋を広げています。主な訂正内容は、同誌の本件報道の第1弾に書かれた「X子さんはフジ編成幹部A氏に誘われた」という部分を、第2弾以降は「X子さんは中居氏に