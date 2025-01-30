人気モデルの秋元梢が３０日に自身のインスタグラムを更新し、最新ショットをアップした。日本時間２４日の投稿で「Ｉ’ｍｉｎＰａｒｉｓパリに来ています」と報告し、「ファッションウィークがスタートしてからほぼ毎日雨極寒だけど今回も楽しみまーす」と伝えていた秋元。この日は「＃ｐｍｆｗ」とハッシュタグを付け、ミニ丈の服にゴツめのブーツを合わせたコーデで街中を歩く姿をアップした。黒髪ロングとメイク