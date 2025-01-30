俳優の落合モトキ（34）が30日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優らとの写真を披露した。落合は「好きメンツ会えたーー」と報告。俳優の賀来賢人、岡田将生、柄本時生と、夜の屋外で集まった笑顔のショットや変顔をしてふざける様子を公開した。この投稿にフォロワーからは「愛が詰まってる4人」「さいこー」「深夜テンションで楽しそう」「はぁ〜やっぱこの４人ですね！！」「劇団年一の皆さま！」「尊い〜」などの