埼玉県八潮市で道路が陥没し、トラックが転落した事故で、消防は、重機で周辺を掘ってスロープを作り、スロープから重機を穴の内部に下ろして、土砂を取り除き、そのうえで救助作業を進めると明らかにしました。【写真を見る】【速報】埼玉・八潮市の道路陥没重機使いスロープを作り穴内部に重機を下ろす救助活動進める方針運転席は土砂埋まり74歳男性の安否は不明74歳の男性運転手がいるとみられる運転席は、完全に土砂に埋も