大阪府東大阪市の山の中で25日、頭部や両腕、両脚が切断された男性の遺体が見つかった事件で、遺体は衣服を身に着けていなかったことが新たにわかりました。25日、東大阪市山手町の生駒山地で行方不明者の捜索をしていた警察官が、頭部や両腕、両脚が切断された男性の遺体を見つけました。見つかったのは胴体など遺体の一部で、司法解剖の結果、年齢は40代から50代くらい、身長は135センチから145センチ程度で、先月下旬に死亡した