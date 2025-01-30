アビームコンサルティングとbooost technologiesは1月30日、サステナビリティ情報の収集・開示支援強化に向けた戦略的業務提携を開始したことを発表した。これまでアビームコンサルティングが提供してきた企業・組織のGX(グリーントランスフォーメーション)推進支援事業に、booost technologiesが有する自社およびサプライヤーのサステナビリティ情報を管理する統合型SX(サステナビリティトランスフォーメーション)プラットフォー