ローソンは2月3日から3週にわたり、全国の店舗で『盛りすぎチャレンジ』を開催する。従来品と比較して、重量や具材などを約47%増量した商品を、据え置きで販売するキャンペーン。今回で4回目の実施となり、過去最多の商品数である31品を取りそろえる。対象商品は、おにぎり、店内調理弁当、調理パン、デザート、菓子など。【あわせて読みたい】ローソン「ゴディバ」コラボのスイーツ･パン全5品、「生バウムケーキ ショコラクリーム